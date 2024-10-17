Της Έλενας Γαλάρη

Την άμεση παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσε το περιστατικό με το τρένο του Προαστιακού που παραλίγο να μπει στη σήραγγα του Μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Ο κ. Αριστείδης Κορρέας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό που συνέβη στις 9 Οκτωβρίου.

Την έρευνα θα αναλάβει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Ανδρέου, ο οποίος θα διαπιστώσει εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, όπως το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς και από ποιους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το τρένο που κινείτο στις σιδηροδρομικές γραμμές του Προαστιακού, είχε ξεκινήσει από την Κάντζα με προορισμό τα Άνω Λιόσια, αλλά βρέθηκε μετά από λάθος χειρισμούς μέσα στη σήραγγα του Μετρό.

Ο οδηγός του τρένου έλαβε εντολή και μπήκε σε λάθος γραμμή. Ο μηχανοδηγός κατάλαβε ότι έγινε λάθος και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη, αλλά δεν τα κατάφερε.

Έτσι μείωσε ταχύτητα, προκειμένου να καταλάβει η τηλεδιοίκηση ότι κάτι δεν πάει καλά, όπως και έγινε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.