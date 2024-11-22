Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να παρουσιαστεί στο Β ΄ Αυτόφωρο Μονομελές μετά τη σύλληψή της για μήνυση που είχε κατατεθεί σε βάρος της από άτομο του συγγενικού της περιβάλλοντος για συκοφαντική δυσφήμιση.

Βίντεο από τη μεταφορά της στον ανακριτή:

Όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, για τη σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου, «υπήρχαν στιγμές έντασης κατά τη μεταφορά της σε άλλο ΑΤ. Αντέδρασε με τη σύλληψη της και έπρεπε να μεταφερθεί στο ΑΤ όπου είχε υποβληθεί η μήνυση. Υπήρχε μια διαδικασία και μια ένταση, τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα».

Η 24χρονη συνελήφθη χθες και πέρασε τη νύχτα στη ΓΑΔΑ.

Πηγή: skai.gr

