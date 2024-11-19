Ειρήνη Μουρτζούκου: Μήνυση σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση

Μήνυση σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε μέλος της οικογένειάς της στο ΑΤ Χαλανδρίου αργά το βράδυ της Δευτέρας, καθώς «φωτογραφήθηκε» από την 24χρονη ως ο πατέρας των παιδιών της με αποτέλεσμα η αστυνομία να την αναζητά προκειμένου να τη συλλάβει στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου εμφανίστηκε στο Star, κατά την οποία ανέφερε για τον πατέρα των παιδιών της ότι είναι ένα πρόσωπο από το συγγενικό της περιβάλλον.

Μάλιστα, υποστήριξε πως η συνεύρεση δεν έγινε με δική της θέληση και πως ήταν μεθυσμένη. «Αν πω ποιος είναι ο πατέρας των παιδιών μου, θα βρεθώ σε χαντάκι! Θα με σφάξει» δήλωσε δε.

Μετά από αυτά, η νεαρή γυναίκα, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα, μηνύθηκε, και αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η αναζήτηση γίνεται σε δύο διευθύνσεις που έχει δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.