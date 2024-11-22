Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε σήμερα στον Άρειο Πάγο ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Στυλιανό Σακαρέτσιο , για υπόθεση απάτης από πιθανό κύκλωμα πολιτών και επαγγελματιών με πλαστογραφημένα έγγραφα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού , η μήνυση αφορά ένα πιθανό κύκλωμα απάτης και πλαστογραφίας σε 3 νησιά του Σαρωνικού, με εμπλεκόμενο συμβολαιογράφο που έχει έδρα τη βόρεια Ελλάδα.

«Εχουμε εντοπίσει ένα πιθανό κύκλωμα πολιτών και επαγγελματιών επιχείρησε να δηλώσει 45 ακίνητα σε Αγκίστρι Ύδρα Σπέτσες συνολικής έκτασης πάνω από 550.000 τετραγωνικά μέτρα, για τα οποία προσκομίστηκαν τροποποιημένες δηλώσεις Ε9. Εκ των υστέρων προσκομίστηκαν ένορκες βεβαιώσεις από τα ίδια συγκεκριμένα πρόσωπα που κατοικούν στη βόρεια Ελλάδα και δήλωσαν ενόρκως ότι αυτά τα ακίνητα ανήκουν στο συγκεκριμένο πολίτη. Αυτές οι δηλώσεις συντάχθηκαν ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που έχει έδρα τη βόρεια Ελλάδα» είπε ο κυριος Κυρανάκης.

«Τέτοιες περιπτώσεις εντοπίζονται πλέον πιο εύκολα χάρη στην τεχνολογία θέλουμε να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό και κάθε επίδοξο πολίτη που μπορεί να έχει τέτοιες με φόβους στο μυαλό του ότι θα έχει τις ίδιες αυστηρές. Η ποινή που έχει ψηφιστεί είναι από πέντε έως 10 χρόνια για την κακουργηματική απάτη και εφόσον εμπλέκεται και δημόσια περιουσία είναι 10 έως 20 χρόνια. Θα διενεργηθούν και άλλοι έλεγχοι με αυτά τα εργαλεία για αποδώσουμε δικαιοσύνη να βρούμε τέτοιες περιπτώσεις που αδικούν ιδιώτες. Παραδώσαμε όλα τα στοιχεία στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» κατέληξε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εθνικού Κτηματολογίου, Στυλιανός Σακαρέτσιος, δήλωσε ότι «εχουμε περίπτωση όπου ένας πολίτης Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με δύο μάρτυρες επίσης Β. Ελλάδος εμφανίστηκαν στο γραφείο κτηματογράφησης και υπέβαλαν δήλωση αξίωσης 550.000 τετραγωνικών μέτρων, διάσπαρτες ιδιοκτησίες σε 3 νησιά του Αργοσαρωνικού, που προφανώς δεν τους ανήκει».

«Όσον αναβαθμίζουμε τα ψηφιακά εργαλεία του ελληνικού κτηματολογίου ενισχύονται οι δυνατότητες για να κάνουμε ελέγχους έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε σειρά ελέγχων με πολλά κριτήρια μπορούμε αλγοριθμικά να βρίσκουμε αυτές τις περιπτώσεις που είναι ύποπτες για να προχωράμε σε τεχνική αξιολόγηση» τόνισε.

