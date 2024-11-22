Δωρεάν θα είναι η πρώτη ημέρα για το επιβατικό κοινό, το μετρό Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του οποίου αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου.

«Θα είναι δωρεάν τουλάχιστον για την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, θα δούμε με τον πρωθυπουργό ακριβώς για πόσο θα είναι δωρεάν η χρήση του», είπε , ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο υπουργός είπε ακόμα ότι τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 0,60 λεπτά με τη διάρκεια του να είναι 70 λεπτά.

Σημειώνται ότι το δρομολόγιο από τη μία άκρη της γραμμής μέχρι την άλλη θα διαρκεί 17 λεπτά.

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης μπορεί να εξυπηρετεί καθημερινώς 254.000 επιβάτες.

Ως προς την ασφάλεια, επεσήμανε ότι «τα συστήματα που υπάρχουν στο Μετρό Θεσσαλονίκης μειώνουν τον αριθμό ατυχημάτων, καθώς απομονώνεται η σήραγγα από την αποβάθρα σε περίπτωση ανάγκης, ενώ υπάρχουν πόρτες που ανοίγουν μόνο όταν φτάσει ο συρμός του Μετρό.

Ο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών είπε ακόμη ότι γίνονται έλεγχοι και θα συνεχίσουν να γίνονται μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία του, αναφέροντας ότι θα δοθούν όλοι οι σταθμοί στο κοινό.

Πηγή: skai.gr

