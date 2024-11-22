Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα, στις 11:29 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.2 στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 320 χλμ. ΑΝΑ των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 33 χλμ. ΝΝΔ της Κεφάλου Κω

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

