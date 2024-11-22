Λογαριασμός
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κω

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 33 χλμ. ΝΝΔ της Κεφάλου Κω

Σεισμός

Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα, στις 11:29 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.2 στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 320 χλμ. ΑΝΑ των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 33 χλμ. ΝΝΔ της Κεφάλου Κω

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

