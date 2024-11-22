Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα, στις 11:29 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.2 στην κλίμακα Ρίχτερ.
Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 320 χλμ. ΑΝΑ των Αθηνών.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 33 χλμ. ΝΝΔ της Κεφάλου Κω
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Περιπτώσεις απάτης και πλαστογραφίας σε 3 νησιά του Σαρωνικού εντοπίστηκαν στο Κτηματολόγιο – Μήνυση κατέθεσε ο Κυρανάκης
- Σταϊκούρας: Δωρεάν τουλάχιστον για την πρώτη μέρα η χρήση του μετρό Θεσσαλονίκης
- Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 49χρονος φιλόλογος για τη γιάφκα στο Παγκράτι (βίντεο και φωτογραφίες)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.