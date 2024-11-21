Του Μάκη Συνοδινού

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου έπειτα από τρίτη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της συγγενικό πρόσωπο. Θα κρατηθεί το βράδυ και την Παρασκευή στις 12μμ θα απολογηθεί στον Εισαγγελέα.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα, συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Αμπελόκηπων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η σύλληψη της έγινε στα πλαίσια του αυτόφωρου μετά από συκοφαντική δυσφήμιση που υποβλήθηκε εις βάρος το βράδυ της Τετάρτης στο ΑΤ Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Ειρήνη είχε μεταβεί στο ΑΤ Αμπελόκηπων προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά γνωστού παρουσιαστή. Ωστόσο, δεν γνώριζε πως εις βάρος είχε κατατεθεί μήνυση σε βάρος της αργά χθες τη νύχτα χθες και «έτρεχε» το αυτόφωρο.

Η Μουρτζούκου με περιπολικό μεταφέρθηκε στο ΑΤ Χαλανδρίου όπου κατατέθηκε η μήνυση για να εκτελεστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.