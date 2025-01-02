Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης σε κλαμπ της Βουλιαγμένης – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του μαγαζιού

Περιστατικό με κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους σε κλαμπ της λεωφόρου Βουλιαγμένης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα 16χρονος να διακομιστεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, το περιστατικό έγινε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς. Η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι από κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης είχε μεταφερθεί ένα αγόρι 16 ετών, σε ημιλυποθημη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο.



Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο – προσωρινά υπεύθυνο του κλαμπ – και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του εκπροσώπου της εταιρίας που διαχειρίζεται το κατάστημα και του υγειονομικά υπεύθυνου του κλάμπ, που αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πηγή: skai.gr

