Αζέρα dj στα Καλύβια: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί

Της Έλενας Γαλάρη

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή, πήρε από τον ανακριτή η 44χρονη dj από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία κατηγορείται ότι διοργάνωσε πάρτι με ναρκωτικά σε πολυτελή βίλα στα Καλύβια.

Στον ανακριτή θα απολογηθούν αύριο και τέσσερις συγκατηγορούμενοί της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, όπως διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι υπόλοιποι πέντε συγκατηγορούμενοί τους για το πλημμέλημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Ξαδέρφη του Αλίγιεφ

Η44χρονη γνωστή Αζέρα DJ "Mikaela", από τα πάρτι της Ίμπιζα, βρέθηκε στο ροζ ναρκοπάρτι στα Καλύβια Αττικής.

Η ξαδέρφη του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, Αλίγιεφ, το 2021 είχε γίνει στόχος έρευνας των αμερικανικών και βρετανικών αρχών για κεφάλαια ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων και 6,5 εκατομμυρίων λιρών, αντίστοιχα, ως ύποπτα προϊόντα διαφθοράς, κλοπής ή υπεξαίρεσης.

Αυτή τη φορά η 44χρονη συνελήφθη ημίγυμνη, μαζί με άλλα 12 άτομα, από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών του "Ελληνικού FBI", ως διοργανώτρια πάρτι, σε βίλα στα Καλύβια μέσα σε έναν χώρο 4 στρεμμάτων με πισίνα, όπου γινόταν διακίνηση ροζ κοκαΐνης, χαπιών έκσταση, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), κρυσταλλικών μεθαμφεταμινών, LSD, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών.

Το άτομο που διέθεσε τον χώρο είναι ένας 37χρονος επιχειρηματίας, που διατηρεί μπαρ στου Ψυρρή και διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο ναρκοπάρτι φέρεται να είχε και ένας 36χρονος Έλληνας DJ, στη μουσική κονσόλα του οποίου βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.

Δύο αστυνομικοί και ένα στέλεχος της δικαστικής αστυνομίας, οι οποίοι εκτελούσαν χρέη παρκαδόρων έξω από τη βίλα, έναντι 70 ευρώ μεροκάματο.

Ήταν οι μόνοι στους οποίους δεν ασκήθηκαν διώξεις από τον Εισαγγελέα, ωστόσο διέταξε προκαταρκτική έρευνα, ενώ οι υπόλοιποι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον Ανακριτή.

Στο υπνοδωμάτιο της DJ "Mikaela" βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, έκσταση, μεθαμφεταμίνη, LSD, ενώ στο χρηματοκιβώτιο βρέθηκαν περίπου 45.000 ευρώ.

Συνολικά, από την κατοχή των εμπλεκομένων και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-97,3- γραμμάρια κοκαΐνης,

-10,5- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

-190- δισκία ECSTASY,

-2,2- γραμμάριαECSTASY σε σκόνη,

-23,5- δισκία XANAX,

-13,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-5,5- γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,

-11- χαρτάκια εμποτισμένα με LSD,

-5,5- γραμμάρια κεταμίνης,

-2,8- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

-2,2- γραμμάρια MDMA,

-8,7- γραμμάρια από σκόνες διαφόρων χρωμάτων,

-701,9- γραμμάρια υγρά άγνωστης χημικής σύστασης,

-6- δισκία άγνωστης χημικής σύστασης

-44.605- ευρώ και

-4- κινητά.

Οι συλληφθέντες, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.