Ανακοίνωση για το συμβάν στον συρμό του ΗΣΑΠ, μετά την καταγγελία των εργαζομένων εξέδωσε πριν από λίγο η ΣΤΑΣΥ κάνοντας λόγο για στιγμιαίο άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών.

Ο συρμός, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, εκκενώθηκε στον σταθμό "Περισσός", αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και οδηγήθηκε στην επισκευαστική βάση, όπου και αναζητείται το αίτιο που προκάλεσε τη δυσλειτουργία των θυρών, επισημαίνοντας πως ο συγκεκριμένος συρμός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαίνισης 14 συρμών της Γραμμής 1, που υλοποιείται αυτήν την περίοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση, της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι:

«Την 1η Ιανουαρίου, στις 6:25 το πρωί, σε συρμό της Γραμμής 1 του Μετρό μεταξύ των σταθμών Α. Πατήσια και Περισσός σημειώθηκε στιγμιαίο άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών. Ο συρμός εκκενώθηκε στον σταθμό Περισσός, αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και οδηγήθηκε στην επισκευαστική βάση, όπου και αναζητείται το αίτιο που προκάλεσε τη δυσλειτουργία των θυρών. Σε εξέλιξη είναι εξονυχιστικός έλεγχος από το τεχνικό προσωπικό της ΣTA.ΣΥ. Ο συγκεκριμένος συρμός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαίνισης 14 συρμών της Γραμμής 1, που υλοποιείται αυτήν την περίοδο» .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.