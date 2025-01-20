Στις 16.000 ανέρχονται πλέον οι συνολικές αποβολές αποκλειστικά για χρήση κινητού τηλεφώνου στον χώρο του σχολείου.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» ο Βασίλης Τζουβάνος, σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας, οι αποβολές ξεκινούν από 1 μέρα ποινή, ενώ μπορούν να φτάσουν έως και 3. Αυτό βέβαια βρίσκεται στην κρίση του κάθε διευθυντή. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής «σκρολάρει» την ώρα του μαθήματος ή τραβάει ένα τοπίο, συνήθως η ποινή ανέρχεται στη 1 μέρα. Αν, ωστόσο, καταγράφει κάποιος ένα περιστατικό bullying στο κινητό του, τότε η ποινή είναι έως και 3 ημέρες.

Σημειώνεται ότι η ωριαία αποβολή δεν συμπεριλαμβάνεται στις 16.000 αποβολές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.