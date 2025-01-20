Συμμορία η οποία διακινούσε ποσότητες ηρωίνης στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα μεταξύ αυτών ένας 15χρονος, ένας 19χρονος κι ένας άντρας 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση άρχισε να ερευνάται τον περασμένο Δεκέμβριο όταν ο 31χρονος μαζί με τον 19χρονο, κατόπιν εντολής που φαίνεται να έλαβαν από τον έγκλειστο, μετέβησαν με αυτοκίνητο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου απέκρυψαν σε αυλή σπιτιού 1,5 κιλό ηρωίνης.

Στη συνέχεια, ο έγκλειστος μαζί με τον 31χρονο, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και επιχείρησαν να παραπλανήσουν την έρευνα παρέχοντας ψευδείς πληροφορίες για δήθεν άτομο που κατείχε τα ναρκωτικά, με σκοπό να επωφεληθεί ο έγκλειστος από τις ευεργετικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, οι τρεις συλληφθέντες πήγαν να πάρουν την ηρωίνη από το σημείο απόκρυψης και τότε επενέβησαν οι αστυνομικοί. Σε βάρος του έγκλειστου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.