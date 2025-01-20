Δύο επιπλέον συλλήψεις προέκυψαν από τις συνεχιζόμενες έρευνες για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν εμπορία ανθρώπων και παράνομες υιοθεσίες βρεφών στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών, σήμερα Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων, -2- ακόμη άτομα - μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018, στην κατ’ επάγγελμα εμπορία ανθρώπων, καθώς και στις παράνομες υιοθεσίες βρεφών

Πρόκειται για ιατρούς - γυναικολόγους και συγκεκριμένα έναν πρώην εργαζόμενο και έναν συνεργαζόμενο με το κέντρο γονιμότητας σε περιοχή της Κρήτης, που χρησιμοποιούνταν ως χώρος της παράνομης δράσης των μελών της οργάνωσης.

Κατηγορούνται ακόμη 16 άτομα

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -16- άτομα, ανάμεσα στα οποία τα -2- αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης και είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι σε καταστήματα κράτησης.

Εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης - Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε για την υπόθεση, προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία, ύστερα από αξιοποίηση κατάλληλων προανακριτικών δεδομένων καθώς και ευρημάτων που είχαν κατασχεθεί κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης της οργάνωσης στις 8 Αυγούστου το 2023 σε Κρήτη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, προέκυψε:

Πρώτον, ότι μέλη της οργάνωσης εξαπάτησαν –274– γυναίκες σε –529– διαφορετικές περιπτώσεις ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι τις υπέβαλλαν σε εμβρυομεταφορά (εικονική), πράξη που ουδέποτε συντελέστηκε ή/και ότι κρυοσυντήρησαν γενετικό υλικό στην τράπεζα κρυοσυντήρησης, ενώ στην πραγματικότητα ουδέποτε υπήρξε γενετικό υλικό για να κρυοσυντηρηθεί, χορηγώντας μάλιστα στους ενδιαφερόμενους, ψευδείς βεβαιώσεις.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε περίπτωση όπου μέλη της οργάνωσης πρότειναν σε ζευγάρι μίξη γενετικού υλικού και συγκεκριμένα μεταφορά εμβρύων με γενετικό υλικό του ζεύγους και με γενετικό υλικό δοτών κατά τον ίδιο κύκλο εμβρυομεταφοράς, με αποτέλεσμα την άγνοια της βιολογικής ταυτότητας του παιδιού που θα γεννιόταν.

Δεύτερον, διαπιστώθηκαν –75– περιπτώσεις με –11– παθόντες, εμπορίας ανθρώπων μέσω της παράνομης διακίνησης γενετικού υλικού κυττάρων και ιστών (ωαρίων-σπέρματος), εν αγνοία των ενδιαφερομένων (δοτριών – ληπτών).

Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις, εξακριβώθηκε η δημιουργία εμβρύων από ωάρια της ίδιας γυναίκας και σπέρμα του ίδιου άνδρα, με το ταυτιζόμενο αυτό γενετικό υλικό, να έχει διανεμηθεί σε δύο διαφορετικά ζευγάρια.

Τρίτον, διαπιστώθηκαν κατ’ επάγγελμα μεσιτείες ως προς την εξεύρεση δοτριών ωαρίων και παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν τη δωρεά ωαρίων. Ειδικότερα, από τα χειρόγραφα τηρούμενα αρχεία προέκυψαν καταγεγραμμένες –173– δότριες ωαρίων, οι οποίες υποβλήθηκαν σε –333– διαφορετικές ωοληψίες και τα ωάρια τους διανεμήθηκαν σε –1.226– διαφορετικούς λήπτες ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν είναι καταχωρημένες στο Εθνικό μητρώο δοτών, καθώς μέχρι το χρόνο που πραγματοποιήθηκε η αστυνομική επιχείρηση την 09-08-2023, το κέντρο γονιμότητας είχε προβεί στην καταχώρηση μόλις –63– δοτριών γενετικού υλικού.

Μάλιστα, σε πλήθος περιπτώσεων οι διανομές σε λήπτες ήταν κατά πολύ άνω των -10- από την ίδια δότρια, με τον αριθμό να φθάνει μέχρι και τις -63- διανομές από το ίδιο γενετικό υλικό δότριας.

Έως και 8.582.800 ευρώ ο τζίρος τους

Σημειώνεται ότι, η αμοιβή του κέντρου γονιμότητας, ανά ζευγάρι, για ιατρικές πράξεις κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε ωάριο προερχόμενο από δωρεά, και το οποίο αγόραζε το κέντρο γονιμότητας, κυμαινόταν από –1.300– έως –7.000– ευρώ, ποσό που αφορούσε μόνο στην αγορά του γενετικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, υπολογίζεται ότι το όφελος του εν λόγω κέντρου από τις ανωτέρω –1.226– διανομές γενετικού υλικού σε ζευγάρια λήπτες και συγκεκριμένα από τη διάθεση των ληφθέντων ωαρίων, κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των –1.593.800– ευρώ έως και –8.582.800– ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

