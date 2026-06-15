Παναθηναϊκός: Το ευρωπαϊκό του ταξίδι, σύμφωνα με τις πλατφόρμες πιθανοτήτων

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την αγωνιστική σεζόν 2026-2027 με μια τεράστια ευρωπαϊκή πρόκληση. Αυτήν, είναι να καταφέρει να βρεθεί στην League Face του Conference League. Για να το καταφέρει αυτό χρειάζεται να περάσεις τρεις προκριματικούς γύρους, χωρίς τη δυνατότητα λάθους.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι πράσινοι θα καταφέρουν να περάσουν στην League Face του Conference League, εφόσον είναι ισχυρός και στα τρία προκριματικά. Επιπλέον, σύμφωνα με άλλες πλατφόρμες, οι πράσινοι θα είναι φαβορί σε κάθε προκριματικό γύρο που θα δώσουν.

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Πηγή: skai.gr

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