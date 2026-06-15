Ebury: Οι αγορές πανηγυρίζουν την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με το Ιράν

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Οι αγορές ανέμεναν και οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου επιβεβαίωσαν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρισκόταν επιτέλους αυτή τη φορά πολύ κοντά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν, τα ομόλογα ενισχύθηκαν, οι μετοχές εκτινάχθηκαν, η εισαγωγή στο χρηματιστήριο της SpaceX ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα και σχεδόν κάθε βασικό νόμισμα διεθνώς ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, με απότομες ανόδους στα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών.

Ωστόσο, το δολάριο αποδείχθηκε συνολικά αξιοσημείωτα ανθεκτικό. Η υπεραπόδοση της αμερικανικής οικονομίας και η αίσθηση ότι η θεσμική φθορά στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο σοβαρή όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί έχουν αποκαταστήσει μέρος της αίγλης του αμερικανικού νομίσματος. Έχει απολέσει μόνο ένα μικρό μέρος των κερδών που κατέγραψε στη διάρκεια του πολέμου έναντι των ευρωπαϊκών νομισμάτων. Αντιθέτως, τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών έχουν γενικά κινηθεί πολύ καλύτερα σε όλο τον κύκλο πολέμου και ειρήνης.

Ενώ η συνεδρίαση της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα αποδείχθηκε τελικά το non-event που όλοι ανέμεναν, η συνεδρίαση της Federal Reserve αυτής της εβδομάδας προμηνύεται πολύ πιο ζωντανή. Τα επιτόκια σχεδόν βέβαιο ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα από τη FOMC την Τετάρτη, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των μελών με δικαίωμα ψήφου σχετικά με την επόμενη κίνηση. Θα είναι επίσης μια μεγάλη εβδομάδα για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς την Τετάρτη ανακοινώνονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαΐου και ακολουθεί την Πέμπτη η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας για τον Ιούνιο, πέρα από την επαναληπτική εκλογή που θα κρίνει κατά πόσον ο Andy Burnham μπορεί να αμφισβητήσει τον Keir Starmer για την ηγεσία των Εργατικών. Συνεπώς, οι συνεδριάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών θα ανταγωνιστούν για την προσοχή των επενδυτών με τις επιπτώσεις των συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι πλήρεις λεπτομέρειες των οποίων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στερλίνα

Η πρόσφατη τάση γενικής υπεραπόδοσης της στερλίνας έναντι των ευρωπαϊκών νομισμάτων θα δοκιμαστεί σοβαρά αυτή την εβδομάδα. Καθοριστικές εξελίξεις αναμένονται στο μακροοικονομικό, νομισματικό και πολιτικό μέτωπο. Η έκθεση για τον πληθωρισμό του Μαΐου που ανακοινώνεται την Τετάρτη θα επηρεάσει τη σημαντική συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας την επόμενη ημέρα. Δεν αναμένεται καμία μεταβολή, αλλά ο αριθμός των πιο επιθετικών διαφωνιών στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) θα προσφέρει κρίσιμες ενδείξεις για την πιθανότητα αυξήσεων επιτοκίων φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, η νίκη του Andy Burnham στην επαναληπτική εκλογή του Makerfield την Πέμπτη κάθε άλλο παρά δεδομένη είναι, αν και παραμένει το φαβορί. Μια απρόσμενη ήττα του βασικού αμφισβητία του Starmer πιθανότατα θα προκαλούσε μια απότομη ανοδική κίνηση στη στερλίνα. Συνολικά, θα είναι μία από τις πιο φορτωμένες εβδομάδες για τη στερλίνα μέσα στο 2026.

Ευρώ

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια και κατάφερε να αποφύγει να δεσμευτεί με οποιονδήποτε τρόπο για τις επόμενες κινήσεις της. Αν και η συνέντευξη Τύπου εκλήφθηκε ως μετριοπαθής, μεταγενέστερες δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ επέμειναν ότι μια αύξηση τον Ιούλιο παραμένει στο τραπέζι. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι σαφώς θετική τόσο για την οικονομία της Ευρωζώνης όσο και για το κοινό νόμισμα, αν και μέχρι στιγμής η αντίδραση του ευρώ παραμένει υποτονική. Η εβδομάδα αυτή είναι φτωχή σε ειδήσεις για την Ευρωζώνη, αν και ενδέχεται να υπάρξουν αναθεωρήσεις στα στοιχεία πληθωρισμού του Ιουνίου, ενώ η έρευνα επενδυτικού κλίματος ZEW μπορεί να καταγράψει την πρώτη ανοδική κίνηση υπό την επίδραση της αισιοδοξίας από τα νέα της ειρήνης. Αναμένουμε ότι το ευρώ θα κινηθεί προς το άνω άκρο του πρόσφατου εύρους διακύμανσής του, ενισχυμένο από τη συμφωνία ειρήνης και την αισιοδοξία των επενδυτών.

Δολάριο ΗΠΑ

Ενώ ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,2% λόγω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας, ο δομικός υποδείκτης έφερε καλύτερα νέα για τη Federal Reserve, παραμένοντας οριακά κάτω από το 3% και διαμορφούμενος λίγο χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Ωστόσο, οι τιμές παραγωγού συνεχίζουν να δείχνουν ότι ο πληθωρισμός διαχέεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο υψηλός πληθωρισμός και τα ανθεκτικά οικονομικά στοιχεία θα προσφέρουν επιχειρήματα στα πιο επιθετικά μέλη της FOMC στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, ενώ τα πιο μετριοπαθή μέλη θα πάρουν θάρρος από τη συμφωνία ειρήνης και την απότομη πτώση των μελλοντικών τιμών της ενέργειας, που θα αναστρέψει μηχανικά το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου των τιμών. Αναμένουμε ότι το δολάριο θα επανέλθει στη σταδιακή καθοδική του πορεία, καθώς η στήριξη από τις ροές προς τα ασφαλή καταφύγια θα υποχωρήσει τουλάχιστον εν μέρει, ενώ οι επερχόμενες πολύ μεγάλες δημόσιες εγγραφές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης προστίθενται στην αδιάκοπη προσφορά αμερικανικού κρατικού χρέους, αυξάνοντας τον όγκο των περιουσιακών στοιχείων σε δολάριο που αναζητούν αγοραστή.



Πηγή: skai.gr

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