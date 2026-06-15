Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) φιλοξένησε αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών χθες, Κυριακή, στον κήπο του Λευκού Οίκου, ένα θέαμα άνευ προηγουμένου που, σύμφωνα με το Reuters, υπογραμμίζει την προθυμία του να συνδυάσει τη φαντασμαγορία της προεδρίας του με τη βαναυσότητα της πολιτικής του και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της οικογένειάς του.

Το Ultimate Fighting Championship (UFC) είναι η πρώτη εκδήλωση επαγγελματικού αθλητισμού που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στον Λευκό Οίκο. Αποτελεί τμήμα των εορτασμών της κυβέρνησης Τραμπ για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας του έθνους και κεντρική εκδήλωση στο αθλητικό καλοκαίρι του προέδρου.

UFC Freedom 250 has kicked off on the White House’s South Lawn on President Trump's 80th birthday.



There are about 4,300 people in attendance for the event.



The UFC reportedly spent about $60 million on the event, along with $700,000 spent on grass repairs following the… pic.twitter.com/mDBBbrX3Tu — Collin Rugg (@CollinRugg) June 15, 2026

Πραγματοποιήθηκε την ημέρα των 80ων γενεθλίων του Τραμπ και άρχισε ώρες αφού ο Τραμπ και ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι έχουν μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των χωρών τους, ο οποίος διαρκεί ήδη τέσσερις μήνες και έχει οδηγήσει τις τιμές καταναλωτή στα υψηλότερα επίπεδα των τριών τελευταίων ετών, προκαλώντας τον εκνευρισμό των ψηφοφόρων. Συμπίπτει επίσης με τις προσπάθειές του να διαψεύσει την αντίληψη ότι έχει καταστεί πλέον ένας απερχόμενος πρόεδρος χωρίς πραγματική εξουσία.

Μερικά λεπτά αφού περπάτησε μέχρι τη θέση του δίπλα στο ρινγκ και ενώ η μπάντα των Πεζοναυτών ανέκρουε μια εκδοχή του «Thunderstruck» των AC/DC, ο Τραμπ αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λεπτομέρειες για τη συμφωνία με το Ιράν και μιλούσε στο τηλέφωνο με δημοσιογράφους.

Μέσα στο οκτάγωνο κλουβί του ρινγκ, διαφημίζονταν οι χορηγοί της εκδήλωσης, μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και μερικοί από τους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ - η πλατφόρμα video-streaming Rumble, η τεχνολογική εταιρεία EasyPost που παρέχει προηγμένες υπηρεσίες αυτοματισμού και διαχείρισης αποστολών και logistics, και η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA.

Μερικοί από τους νικητές των αγώνων χαιρέτισαν τον Τραμπ μετά τη νίκη τους. Ο αμερικανός Μπο Νικάλ, μετά τη νίκη του με νοκ-άουτ, σκαρφάλωσε πάνω στον φράκτη του κλουβιού για να σφίξει το χέρι του Τραμπ. Ο πρόεδρος έσφιξε τα κόκκινα γάντια του πυγμάχου και τον συνεχάρη χτυπώντας τον ιδρωμένο ώμο του.

«Αυτό είναι απίστευτο», είπε αργότερα ο Νικάλ δείχνοντας προς τον Τραμπ στη συνέντευξή που έδωσε μετά το ματς στον podcaster Τζο Ρόγκαν, τηλεοπτικό σχολιαστή του UFC. «Χρειάζεται ένα τόσο ιδιαίτερο άτομο για να μπορεί να έχει τα κότσια να κάνει κάτι τέτοιο».

Ένας άλλος νικηφόρος πυγμάχος, ο βαρέων βαρών Τζος Χόκιτ, έδωσε στον Τραμπ ένα αντικείμενο το οποίο κρέμασε στο λαιμό του προέδρου, πριν εκφωνήσει ένα λόγο γεμάτο βωμολοχίες που περιλάμβανε εγκώμιο του Τραμπ και κατέληξε σ' ένα μισογυνικό σχόλιο σε βάρος της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα.

Η προσωρινή αρένα που επονομάσθηκε «The Claw», με είκοσι σειρές καθισμάτων από κάθε πλευρά και τα στηρίγματά της να υψώνονται πάνω από τη στέγη του Λευκού Οίκου, προσέφερε ένα χώρο πιο οικείο απ' ό,τι οι αρένες που χρησιμοποιούνται συνήθως από την UFC. Οι πυγμάχοι έκαναν την προθέρμανσή τους σε χώρο του γειτονικού Κτιρίου Αϊζενχάουερ και εμφανίσθηκαν για τους αγώνες τους εξερχόμενοι μέσα από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο. Ο θόρυβος από το ηχητικό σύστημα έκανε τους τοίχους του προεδρικού μεγάρου να τρέμουν.

Δεκαεπτά μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υπερβεί τα όρια της προεδρίας για να προσελκύσει την προσοχή και να προβάλει ισχύ, σημειώνει το Reuters.

Το Μάρτιο ο Τραμπ ανακοίνωσε την αγορά μετοχών έως 50.000 δολαρίων του ομίλου TKO Group Holdings, της εισηγμένης μητρικής εταιρείας της UFC. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι θα δαπανήσουν 60 εκατομμύρια δολάρια για το κόστος της εκδήλωσης, όμως ούτε η εταιρεία ούτε ο Λευκός Οίκος δεν έχουν ανακοινώσει λεπτομέρειες των χρηματοοικονομικών διακανονισμών.

«Η μεγάλη πλειονότητα των Αμερικανών δεν γιορτάζει τα 250 χρόνια της Αμερικής παρακολουθώντας αγώνα UFC», λέει ο Νταν Ρέιμπερν, ένας ανεξάρτητος αναλυτής. «Αυτό ήταν πραγματικά μια ιδιωτική εκδήλωση».

Οι εικόνες της εκδήλωσης, που μεταδόθηκαν από το Paramount+, είχαν χορηγό τα Trump Coin, τα χρυσά και ασημένια νομίσματα με το προφίλ του προέδρου που πωλούνται από την οικογένεια Τραμπ. Η World Liberty Financial, μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από δύο από τους γιους του προέδρου και από τον γιο του επικεφαλής των διπλωματικών διαπραγματευτών του, συνεισέφερε στη συγκέντρωση των χρημάτων που δόθηκαν στους πυγμάχους.

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση δεν διατέθηκαν δημόσια. Ο Λευκός Οίκος στρατολόγησε στρατιωτικό προσωπικό για να γεμίσει μερικές από τις 4.000 θέσεις στην αρένα. Άλλα εισιτήρια διατέθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ. Η UFC διέθεσε άλλα σε προσκεκλημένους οι οποίοι πλήρωσαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, είπε στο Ρόιτερς πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων και δήλωσε ότι η οικογένεια του Τραμπ διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές υποθέσεις του αμερικανού προέδρου.

Πηγή: skai.gr

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