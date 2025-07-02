Ο ηγούμενος της παλιάς αδελφότητας της Ι.Μ. Εσφιγμένου του Αγίου Όρους κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός σε έκρηξη, μετά από καταγγελία για ρίψη μολότοφ. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Η υπόθεση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αφορά τη σχετική καταγγελία για τη ρίψη μολότοφ, τον Νοέμβριο του 2022, σε σπίτι όπου διαμένει δικηγόρος, στη Θεσσαλονίκη, ενώ φαίνεται να εντάσσεται στην πολυετή διαμάχη μεταξύ των δύο αδελφοτήτων της Εσφιγμένου.

Ως φυσικές δράστιδες κατηγορούνται δύο γυναίκες που συνδέονται πνευματικά με τον ηγούμενο (είχε καταδικασθεί παλιότερα για άλλο επεισόδιο με μολότοφ στον 'Αθω). Οι κατηγορούμενες απολογήθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην ίδια ανακρίτρια και αφέθηκαν ελεύθερες.

Σε όλους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, σε βαθμό κακουργήματος, με βάση την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Τόσο ο ηγούμενος όσο και οι δύο συγκατηγορούμενές του, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν προκύπτει από πουθενά η εμπλοκή τους στην υπόθεση. Φέρονται δε να έκαναν λόγο για "μεθοδεύσεις" από την πλευρά της νέας αδελφότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αδελφότητα μοναχών συγκροτήθηκε, με απόφαση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, το 2005, και έκτοτε θεωρείται νόμιμη, αλλά η παλιά αρνείται να παραδώσει το μοναστήρι και το αντιπροσωπείο, με συνέπεια να σημειώνονται κατά καιρούς εντάσεις και επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

