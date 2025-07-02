Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε αστικό λεωφορείο στην οδό Λαρίσης, στον Βόλο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε υπό άγνωστες συνθήκες, δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr η φωτιά ξέσπασε στο λεωφορείο ενώ ήταν στο ύψος του κόμβου Διμηνίου και ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πριν τον κόμβο στην οδό Αθηνών.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, ενώ στο σημείο έχει κληθεί και το Τμήμα Τροχαίας Βόλου, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ενώ ενημερώθηκε και ο δήμος Βόλου.

Περισσότερα από 4 πυροσβεστικά οχήματα έχουν φτάσει στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση.





