Ψαράς αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή στη Φανερωμένη Μεσσηνίας, που αναχώρησε με το σκάφος του από τη μαρίνα της Καλαμάτας, με σκοπό να ρίξει παραγάδι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κορώνης, εν μέσω δυτικών βορειοδυτικών ανέμων 4-5 μποφόρ.

Στην επιχείρηση έρευνας συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικά σκάφη της περιοχής, δύτης, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες και στην ξηρά. Ο αγνοούμενος αλιέας, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, συνήθιζε να πουλά τα ψάρια του μπροστά στο «Πανελλήνιο», στην προκυμαία της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σήμερα το πρωί εντοπίστηκε το σκάφος του με αναμμένη τη μηχανή, κοντά στην παραλία της Φανερωμένης στην Κορώνη, χωρίς να υπάρχει κανένα ίχνος του ιδιοκτήτη του. Ο αλιέας που εντόπισε τη βάρκα ειδοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές, οι οποίες ενεργοποίησαν το τοπικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης.

Το Λιμενικό Σώμα καλεί όποιον γνωρίζει κάτι ή έχει δει τον ψαρά να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

