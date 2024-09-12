Αποφυλακίζεται υπό όρους ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας.

Στο Μονομελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών θα δικαστεί για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα ο Απόστολος Λύτρας για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του με ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και μετέτρεψαν την αρχική κατηγορία της ενδοοικογενειακής βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη από πρόθεση, που διώκεται ως πλημμέλημα, ανοίγοντας του την πόρτα της φυλακής.

Ο Απόστολος Λύτρας θα αποφυλακιστεί με όρους. Συγκεκριμένα :



Απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου και της οικίας της σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων. Απαγόρευση επικοινωνίας άμεσα ή έμμεσα με χρήση τεχνικών μέσων ή μέσω τρίτων προσώπων. Επιτρέπεται μόνο η επικοινωνία για θέματα που αφορούν το ανήλικο τέκνο μέσω δικηγόρων. Σε περίπτωση άσκησης επικοινωνίας με το παιδί η παράδοση και η παραλαβή από τη σύζυγο ή άτομο που έχει εξουσιοδοτήσει η σύζυγος θα λαμβάνει χώρα έξωθεν του ΑΤ της κατοικίας της συζύγου ενώ κατά την παράδοση και παραλαβή δεν θα μπορεί ο κατηγορούμενος να απευθύνεται στο πρόσωπο που συνοδεύει το τέκνο. Να συμμετάσχει σε συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα του Εθνικού κέντρου Αλληλεγγύης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.