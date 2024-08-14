Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Κολωνού, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, μια 29χρονη - σύμφωνα με πληροφορίες δικηγόρος- που κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση της κατηγορουμένης στη διακίνηση ναρκωτικών, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν την 29χρονη και πιστοποίησαν την εγκληματικής της δράση.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί εντόπισαν την 29χρονη να κινείται με όχημα σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και προέβησαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός αυτού και κατασχέθηκαν: 40 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 33,8 γραμμ. κοκαΐνης και ζυγαριά ακριβείας.

Η συλληφθείσα, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

