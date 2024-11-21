Θεσσαλονίκη: Ληστεία με απειλή μαχαιριού σε βενζινάδικο

Μία ακόμη ληστεία με απειλή μαχαιριού, σε βενζινάδικο αυτή τη φορά, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους απείλησαν εισέβαλαν, γύρω στις 10 το βράδυ, σε βενζινάδικο στην οδό Ρήγα Φεραίου στις Συκιές, απείλησαν με μαχαίρι τον υπάλληλο και άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή.

Οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: skai.gr

