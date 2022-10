«Stay in Athens»: Η Αθήνα ιδανικός τουριστικός προορισμός και για το Νοέμβριο

Η φετινή πρωτοβουλία, απευθύνεται σε επισκέπτες από τις χώρες της Γερμανίας και της Αυστρίας, οι οποίοι θα επιλέξουν τη χώρα μας για τις φθινοπωρινές τους διακοπές. Μέσα από το Stay in Athens, η Αθήνα επανασυστήνεται στους επισκέπτες της, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον αυθεντικό της χαρακτήρα.

Για 3η συνεχή χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται με τη Mastercard, με στόχο τη στήριξη του αθηναϊκού τουρισμού. Μέσω της πρωτοβουλίας "Stay in Athens" που τελεί υπό την αιγίδα του επίσημου τουριστικού οδηγού της πόλης This is Athens του Δήμου Αθηναίων, η Αθήνα αναδεικνύεται σε φθινοπωρινό city-break προορισμό, μέσα από μία σειρά προτάσεων ταξιδιού με την AEGEAN, διαμονής και εμπειριών στην πόλη, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τους κατόχους καρτών Mastercard.



Η φετινή πρωτοβουλία, απευθύνεται σε επισκέπτες από τις χώρες της Γερμανίας και της Αυστρίας, οι οποίοι θα επιλέξουν τη χώρα μας για τις φθινοπωρινές τους διακοπές. Μέσα από το Stay in Athens, η Αθήνα επανασυστήνεται στους επισκέπτες της, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον αυθεντικό της χαρακτήρα.



Συγκεκριμένα, από την 1η έως τις 27 Νοεμβρίου, μέσα από το www.stay-in-athens.gr, οι επισκέπτες από το εξωτερικό και κάτοχοι καρτών Mastercard, θα έχουν την ευκαιρία των προνομιακών τιμών για προτάσεις διαμονής σε επιλεγμένα ξενοδοχεία της Αθήνας. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την πρωτεύουσα μέσα από μια ευρεία γκάμα πολιτιστικών εμπειριών, ειδικά διαμορφωμένων για το "Stay in Athens". Παράλληλα, η ενέργεια υποστηρίζεται από την AEGEAN, η οποία παρέχει αποκλειστική έκπτωση 30% στην τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου για τους επισκέπτες από τις χώρες της Γερμανίας και της Αυστρίας που θα κλείσουν το εισιτήριό τους μέσω του www.stay-in-athens.gr.



Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εμπειρίες που θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι ταξιδιώτες των δύο χωρών θα διαδραματιστεί στο Κυκλαδικό Μουσείο. Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες που θα επωφεληθούν της πρωτοβουλίας, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν -μεταξύ άλλων- στο πρόγραμμα In touch with the Cycladic Culture. Σε συνεργασία με το Κυκλαδικό Μουσείο της Αθήνας, δημιουργήθηκε μια θεματική περιήγηση, προσβάσιμη και σε άτομα με προβλήματα όρασης. Στην περιήγηση, συμπεριλαμβάνεται και η πρόσφατα κατασκευασμένη κινητή βιτρίνα με αντίγραφα εκθεμάτων από μάρμαρο ή ρητίνη.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή την πρωτοβουλία "Stay in Athens", σε δήλωσή του, τονίζει:



«Συνεργαζόμαστε και φέτος με τις εταιρείες Mastercard και AEGEAN, σε ένα πρόγραμμα που προσελκύει τουρισμό υψηλής ποιότητας στην πόλη μας, ενισχύοντας την οικονομία της. Η Αθήνα κατατάσσεται πλέον στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς, προσφέροντας στους επισκέπτες της ιδανικές συνθήκες για διακοπές όλο τον χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική πρωτεύουσα, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, βραβεύτηκε φέτος ως κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός της Ευρώπης. Συνεχίζουμε με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όραμα. Δημιουργούμε ισχυρές συμμαχίες με τους stakeholders του τουρισμού και συνεργαζόμαστε μαζί τους σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις αθηναϊκές αυθεντικές εμπειρίες και αναβαθμίζουν τον προορισμό».



Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, αναφέρει: «Ο τουρισμός αποτελεί τη «βαριά» βιομηχανία της χώρας, αλλά και βασικό πυλώνα της Mastercard, στον οποίο συνεχίζουμε να επενδύουμε, προσφέροντας λύσεις αξίας στους στρατηγικούς μας συνεργάτες. Για το λόγο αυτό λοιπόν, θελήσαμε να υλοποιήσουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, μαζί με το This is Athens, την πρωτοβουλία «Stay in Athens". Φέτος, έχουμε ιδιαίτερη χαρά, καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με το Δήμο Αθηναίων στηρίζοντας έμπρακτα την πόλη μας, αλλά και να συνεργαστούμε με την AEGEAN, προσφέροντας έτσι, ακόμη περισσότερα προνόμια και εμπειρίες στους κατόχους καρτών μας από την Αυστρία και τη Γερμανία».



Υπενθυμίζεται ότι το "Stay in Athens" υλοποιείται υπό την αιγίδα του This is Athens, βασικού πυλώνα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη Mastercard, ενώ την πρωτοβουλία ανέπτυξε και ενορχηστρώνει η Toposophy.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία "Stay in Athens", μπορείτε να επισκεφθείτε το www.stay-in-athens.gr



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.