Πυροβολισμοί τα μεσάνυχτα στο Χαλάνδρι-Εντοπίστηκαν δύο φυσίγγια

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στην ΕΛΑΣ, μετά από κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για πυροβολισμούς στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε την Αστυνομία ότι περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα ακούστηκαν πυροβολισμοί στην οδό Σητείας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο δεν βρήκαν κάποιο άτομο εκεί, αλλά εντόπισαν δύο φυσίγγια αβολίδωτα, τα οποία θα σταλούν για έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

