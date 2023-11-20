Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροβολισμοί τα μεσάνυχτα στο Χαλάνδρι-Εντοπίστηκαν δύο φυσίγγια

Κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε την Αστυνομία ότι περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα ακούστηκαν πυροβολισμοί στην οδό Σητείας

περιπολικό

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στην ΕΛΑΣ, μετά από κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για πυροβολισμούς στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε την Αστυνομία ότι περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα ακούστηκαν πυροβολισμοί στην οδό Σητείας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο δεν βρήκαν κάποιο άτομο εκεί, αλλά εντόπισαν δύο φυσίγγια αβολίδωτα, τα οποία θα σταλούν για έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πυροβολισμοί Χαλάνδρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark