ΣΤΑΣΥ: Ανασχεδιασμός και ενίσχυση δρομολογίων στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό  

Η ΣΤΑΣΥ Σε ανασχεδιασμό των δρομολογίων στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, προχώρησε το τελευταίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα δεδομένα από τις επικυρώσεις κομίστρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, μετατοπίστηκαν οι χρονικές ζώνες επιβατικής αιχμής τις καθημερινές πρωινές ώρες σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των Γραμμών και επίτευξης συχνότητας δρομολογίων 4,5΄ στη Γραμμή 2 και 4΄ στη Γραμμή 3 και τις απογευματινές ώρες έως τις 10 το βράδυ με κλιμακωτές χρονοαποστάσεις.

Για το Σαββατοκύριακο μειώθηκαν οι χρονοαποστάσεις κλιμακωτά από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.

Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη σε μήκος και αριθμό σταθμών Γραμμή 3 του Μετρό, ενισχύθηκε με έναν επιπλέον συρμό τις πρωινές ώρες αιχμής, οπότε και σημειώνεται η πιο αυξημένη επιβατική κίνηση.

Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού δρομολογίων, εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου και η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τα τελευταία δρομολόγια να αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα στις 2 το πρωί.

Η ανταπόκριση του επιβατικού κοινού ήταν θετική και αποτυπώνεται στα διαθέσιμα από τις επικυρώσεις κομίστρου στοιχεία.

Σύμφωνα με αυτά, μεταξύ 00:00 - 02:00 καταγράφηκαν 26.183 επιβιβάσεις το διήμερο 01-02/11 και 30.504 επιβιβάσεις από 08-09/11, με το ποσοστό αύξησης της επιβατικής κίνησης να διαμορφώνεται στο 27% συγκριτικά με την επιβατική κίνηση πριν από την εφαρμογή επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας.

Πηγή: skai.gr

