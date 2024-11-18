Το σχέδιο για την αντιπλημμυρική προστασία στη Μακεδονία και τη Θράκη παρουσίασε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, και τόνισε πως αυτό βασίζεται στη διαλειτουργικότητα των συναρμόδιων φορέων με σκοπό, πρώτα απ όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Οταν η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα μας ενημερώνει για ακραία καιρικά φαινόμενα, θα ηχεί το 112, θα ενημερώνονται όλοι οι πολίτες και όλοι μαζί διαλειτουργικά και στο πεδίο θα επιχειρούμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Το σχέδιο αυτό, όπως εξήγησε, θα υλοποιείται σε τρία στάδια:

Το πρώτο έχει να κάνει με τις απλές απαντλήσεις νερών και αφορά την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε όλες τις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και περιφέρειες.

Το δεύτερο είναι η λειτουργία μονάδων βάσης (σταθμών) κοντά σε περιοχές όπου έχουν παρατηρηθεί επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα με βάση, το ιστορικό που διαθέτουν όλοι μαζί ( ΕΜΑΚ, πυροσβέστες, δασοκομμάντος οι ειδικές μονάδες του Στρατού, Αστυνομία, το μητρώο, δηλαδή τα μηχανήματα που απαιτούνται από Δήμους και Περιφέρειες).

Το τρίτο αφορά ακόμα πιο ραγδαίες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με πιο έκτακτα σχέδια.

Μετά και τα τραγικά γεγονότα στη Βαλένθια είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη του συντονισμού και της οργάνωσης, είπε ο κ. Κικίλιας και υπογράμμισε:"Για μία ακόμη φορά η συνεργασία όλων εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να έχει υπερπολλαπλάσια αποτελέσματα στον να λειανθούν και να μειωθούν οι συνέπειες της Κλιματικής Κρίσης.

Η Κλιματική Κρίση είναι εδώ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και δείχνει τα δόντια της. Είχαμε ένα πολύ άνυδρο καλοκαίρι και μία άνυδρη χρονιά, δεν είχαμε χιόνια στα βουνά μας, δεν υπήρχε πάγος δεν έβρεξε, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις και τέτοιες θα αντιμετωπίσουμε και το χειμώνα.

Είμαστε υποχρεωμένοι να προτάξουμε πάνω και πρώτα απ όλα το πιο σημαντικό που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής".

Σε ότι αφορά τον βαθμό ετοιμότητας για τη λειτουργία των Μονάδων Βάσης ο Υπουργός σημείωσε:"Παρουσιάσαμε τους ειδικούς χάρτες, ανά περιφέρεια και τους σταθμούς αυτούς στο πεδίο και ζητήσαμε από περιφερειάρχες και δημάρχους να κάνουν τοπικά συντονιστικά, ώστε και σε πιο χαμηλό επίπεδο, στο επίπεδο των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού και των Ενόπλων Δυνάμεων να ξέρουν και μέχρι το ονοματεπώνυμο αυτών οι οποίοι θα είναι σε αυτές τις διαλειτουργικές βάσεις μεσ' στο πεδίο και πολύ κοντά στις περιοχές που είχαμε και αντιμετωπίσαμε προβλήματα στο παρελθόν".

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι είναι προτιμότερο να ηχεί το 112 και ας μην επιβεβαιωθούν πλήρως οι προβλέψεις των ειδικών, παρά να ηχήσει με καθυστέρηση ωρών, όπως συνέβη στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους 73 δημάρχους, τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, την ΕΛΑΣ, το Πυροσβεστικό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις το ΕΚΑΒ, τους δασάρχες, τις εθελοντικές οργανώσεις, και τους άλλους φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Είπε ότι έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια στην αντιπυρική περίοδο, με μετρήσιμα αποτελέσματα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στο ίδιο και καλύτερο επίπεδο συνεργασία ς και για την αντιπλημμυρική προστασία.

Τη σύσκεψη οργάνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

