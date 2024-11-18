Στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στις Σταθερές Συγκοινωνίες και στο Μετρό της Αθήνας.

«Η απόφαση αυτή πάρθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι απεργοί διαδηλωτές και να μπορέσουν να μεταβούν μαζικά στα συλλαλητήρια» τονίζει το ΣΕΛΜΑ.

Σημειώνεται ότι οι στάσεις εργασίας αφορούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, ενώ αναμένονται αποφάσεις για τη γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) αλλά και για το τραμ».

Πηγή: skai.gr

