O ΣΚΑΪ ταξιδεύει πρώτος με το μετρό Θεσσαλονίκης, 15 μέρες πριν ξεκινήσει

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη λειτουργίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 30 Νοεμβρίου.

Ο Χρήστος Νικολαϊδης και η κάμερα του ΣΚΑΪ, έκανε το πρώτο δρομολόγιο, καταγράφοντας αποκλειστικές εικόνες από τους συρμούς, τους σταθμούς και το κέντρο ελέγχου, αυτού του υπερσύγχρονου έργου, που αλλάζει ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, μετά από δεκαετίες αναμονής.

Οι συρμοί κινούνται ήδη στις ράγες, οι σταθμοί είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν τους επιβάτες και το μετρό Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του.

Στους συρμούς δεν υπάρχει οδηγός και όλοι κινούνται πλήρως αυτοματοποιημένα.

Η κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε ένα από τα καθημερινά δρομολόγια, λίγο πριν το μετρό παραδοθεί για χρήση στους κατοίκους της πόλης.

Το χαρακτηριστικό του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ότι οι αποβάθρες, όπου οι επιβάτες περιμένουν το τρένο, έχουν υαλοπίνακες που απομονώνουν τον χώρο της αναμονής από το σημείο που βρίσκονται οι ράγες. Όταν ο συρμός σταματά, τότε ανοίγουν οι πόρτες στην αποβάθρα και οι πόρτες του συρμού για να επιβιβαστούν οι επιβάτες.

Η κατασκευή αυτή παρέχει πλήρη ασφάλεια ώστε να μην κινδυνεύει να πέσει κανείς στις ράγες του τρένου.

"Εγκέφαλος" του μετρό Θεσσαλονίκης, είναι το κέντρο ελέγχου και λειτουργίας που αποτελεί και τη βάση του όλου συστήματος.

Με το δεδομένο ότι οι συρμοί δεν διαθέτουν οδηγούς, από το κέντρο ελέγχου και λειτουργίας γίνεται ο πλήρης έλεγχος της κίνησης του κάθε συρμού σε κάθε γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης.

Στους 18.000 υπολογίζονται οι επιβάτες που αναμένεται να χρησιμοποιούν το μετρό Θεσσαλονίκης ανά κατεύθυνση, κάθε ώρα της ημέρας.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του μετρό, η αρχιτεκτονική του κάθε σταθμού είναι προσαρμοσμένη για τις ανάγκες του κάθε χώρου και της ιστορίας του ενώ επτασφράγιστο μυστικό παραμένει η εικόνα του σταθμού Βενιζέλου, ο οποίος θα αποτελεί ένα ανοιχτό μουσείο για τους κατοίκους της πόλης.

Το μετρό Θεσσαλονίκης θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό στις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

