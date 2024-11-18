Βίντεο από τη δράση συμμορίας διαρρηκτών που είχε «σαρώσει» τα βόρεια προάστια

Του Μάκη Συνοδινού
Ο τρόμος και φόβος είχαν γίνει τα μελή συμμορίας οι οποίοι λήστευαν οικίες στα βόρεια προάστια.
Στα βίντεο που αποκλειστικά παρουσιάζει το skai.gr φαίνεται η δράση των διαρρηκτών οι οποίοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και κινούμενοι με μισθωμένα οχήματα, αποκτούσαν πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους οικιών κυρίως σπάζοντας παράθυρα ή τις κεντρικές πόρτες και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.
Κατόπιν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα μεταπωλούσαν άμεσα σε κλεπταποδόχους, με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Σημειώνεται πως το οικονομικό όφελος της συμμορίας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.
Μετά από έρευνα της ΕΛΑΣ και με την συνδρομή ομάδας ΟΠΚΕ συνελήφθη 45χρονος οποίος κατηγορείται για σύσταση συμμορίας που διέπραττε διαρρήξεις οικιών κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
Τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.