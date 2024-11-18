Βίντεο από τη δράση συμμορίας διαρρηκτών που είχε «σαρώσει» τα βόρεια προάστια

Του Μάκη Συνοδινού

Ο τρόμος και φόβος είχαν γίνει τα μελή συμμορίας οι οποίοι λήστευαν οικίες στα βόρεια προάστια.

Στα βίντεο που αποκλειστικά παρουσιάζει το skai.gr φαίνεται η δράση των διαρρηκτών οι οποίοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και κινούμενοι με μισθωμένα οχήματα, αποκτούσαν πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους οικιών κυρίως σπάζοντας παράθυρα ή τις κεντρικές πόρτες και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατόπιν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα μεταπωλούσαν άμεσα σε κλεπταποδόχους, με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Σημειώνεται πως το οικονομικό όφελος της συμμορίας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Μετά από έρευνα της ΕΛΑΣ και με την συνδρομή ομάδας ΟΠΚΕ συνελήφθη 45χρονος οποίος κατηγορείται για σύσταση συμμορίας που διέπραττε διαρρήξεις οικιών κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.