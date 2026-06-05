Προπονήθηκε στην Στοκχόλμη κι έφυγε για Ηράκλειο η Εθνική μας ομάδα

Η Εθνική μας ομάδα με θετικές ενδείξεις για περίπου 55’-60’ στην αναμέτρηση με τους Σουηδούς, θα βρεθεί μέχρι το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου την Κυριακή θα κοντραριστεί με τους Ιταλούς.

Το πρωί της Παρασκευής, μερικές ώρες μετά το φιλικό παιχνίδι με τους Σκανδιναβούς, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς οδήγησε ξανά τους διεθνείς ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, όπου πραγματοποιήθηκε ένα χαλάρωμα.

Όσοι αγωνίστηκαν την Πέμπτη έκαναν αποθεραπεία, ενώ, κανονικά δούλεψαν όσοι έπαιξαν λίγο ή καθόλου.

Προβλήματα τραυματισμών δεν υπάρχουν, ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει όλες τις επιλογές στη διάθεσή του για να δει κι άλλα από τα πράγματα που θέλει και να προετοιμάσει τη «γαλανόλευκη» για το τεστ με τη νεανική «σκουάντρα ατζούρα».

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