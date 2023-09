Στάση εργασίας στο Τραμ αύριο από 13:30 έως την λήξη της βάρδιας Ελλάδα 18:16, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Σωματείο « ως μέλη του Ε.Κ.Α και μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, αποφασίσαμε την συμμετοχή μας, με στάση εργασίας από τις 13:30 έως την λήξη της βάρδιας, στην Πανεργατική Παναθηναϊκή Απεργία την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου».