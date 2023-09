Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια πορείας τον Μάρτιο στο κέντρο της Αθήνας Ελλάδα 18:14, 20.09.2023 linkedin

Από την επίθεση είχαν τραυματιστεί δύο αστυνομικοί και είχαν προκληθεί εκτεταμένες φθορές στο περιπολικό λόγω εμπρησμού