Στάσεις εργασίας στα λεωφορεία την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου - Δείτε τις ώρες Ελλάδα 14:16, 19.09.2023

Την προκήρυξη εικοσιτετράωρης πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.