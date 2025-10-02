Λογαριασμός
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο, Καϊμακτσαλάν και Φαλακρό - Στα λευκά οι κορυφές

Το χιόνι κάλυψε το Καταφύγιο Κάκαλος στον Όλυμπο,  στα 2.650 μέτρα υψόμετρο - «Άσπρισαν» τα χιονοδρομικά κέντρα του Καϊμακτσαλάν και του Φαλακρού

kaimaktsalan

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και στα λευκά ντύθηκαν οι κορυφές του Ολύμπου, του Καϊμακτσαλάν Πέλλας και του Φαλακρού Δράμας.

Το χιόνι κάλυψε την πλαγιά του Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα το Καταφύγιο Κάκαλος στα 2.650 μέτρα υψόμετρο. Η θερμοκρασία έπεσε στους -1 βαθμούς Κελσίου, ενώ πυκνή νέφωση καλύπτει το βουνό.

Επίσης, «άσπρισαν» το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, σε ύψος 2.380 μέτρων, αλλά και το χιονοδρομικό του Φαλακρού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

