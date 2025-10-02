Το περασμένο Σάββατο συνελήφθη σε έλεγχο της Τροχαίας ο δημοφιλής Ρομά τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, για χρέη 850.000 ευρώ στον δήμο Αγίας Βαρβάρας, από πρόστιμα λόγω σωρείας πολεοδομικών παραβάσεων.

Ο τραγουδιστής κρατείται στη ΓΑΔΑ και θα μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Παλιά ιστορία

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πρόκειται για χρέη από πρόστιμα για το σπίτι που έχτισε εδώ και χρόνια ο τραγουδιστής στην Αγία Βαρβαρά.

Ενώ αρχικά το είχε δηλώσει 40 τετραγωνικά, με τις αυθαίρετες κατασκευές έχει γίνει ένα «παλάτι» 200 τμ, στο οποίο μένουν σήμερα περίπου 20 άτομα της οικογένειας του τραγουδιστή.

Το αρχικό πρόστιμο 200.000 και έχει φτάσει τις 850.000 ευρώ.

Σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη έχουν υποβληθεί πάνω από 150 μηνύσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου και έχει καταδικαστεί σε 12 χρόνια «φυλακή» με τη μορφή κοινωνικής εργασίας σε Ίλιον και Παλαιό Φάληρο.

«Η ποινή είναι 850.000 ευρώ και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή για ένα σπίτι» δήλωσε ο ίδιος μέσα από τη ΓΑΔΑ.

Πηγή: skai.gr

