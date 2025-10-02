Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Δεν βρίσκουμε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας

Πολλές είναι οι καταγγελίες που καταφθάνουν στον ΣΚΑΪ από πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα ωστόσο, απογοητεύονται όταν διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσο διαθέσιμο ραντεβού.

Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις για την έκδοση της νέας ταυτότητας φτάνουν ακόμα και τους 2-3 μήνες.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ το πρόβλημα δημιουργήθηκε τον Αύγουστο όταν πολλοί έσπευσαν να κλείσουν ραντεβού, αλλά τελικά το ακύρωσαν και το μετέφεραν για το φθινόπωρο λόγω διακοπών.

Η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο και μετά.

Σημειώνεται ότι από τον Αύγουστο του 2026 δεν θα ισχύουν πλέον οι παλιές ταυτότητες.

