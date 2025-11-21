Μαραθώνια ήταν την Παρασκευή η κατάθεση του Σπύρου Μαρτίκα στον ανακριτή για την υπόθεση του κυκλώματος καζίνο που φέρεται να εξαπατούσε οικονομικά εύπορους πολίτες.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο φαρμακοποιός που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο Survivor δήλωσε ότι έχει δεχθεί επώνυμες απειλές λόγω της δημοσιότητας που έχει λάβει η υπόθεση.

«Μετά από 6,5 ώρες (σ.σ κατάθεσης) όλη η αλήθεια είναι καταγεγραμμένη, με πλήρη στοιχεία και λεπτομέρειες. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν απειλούμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα μπροστά σε αυτή την αλήθεια», δήλωσε επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ζήτησε να ελεγχθεί για την προέλευση των χρημάτων του, για να μην τρομοκρατηθούν τα υπόλοιπα θύματα.

«Η εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να μετατρέψει τα θύματα σε θύτες. Δεν θα περάσει. Δεν φοβάμαι ούτε για την ίδια μου τη ζωή, όσο και αν έχω απειληθεί... Να βγει στο φως η αλήθεια και να σωθεί κόσμος από αυτή την απάτη. Κατέθεσα για να αποδείξω την καθαρότητα των χρημάτων μου», τόνισε.



Ο Σπύρος Μαρτίκας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία έχει επίσης καταθέσει για την υπόθεση.

Μάλιστα, ανέφερε ότι εκείνη δεν έχει δεχτεί απειλές, όπως έχει συμβεί με τον ίδιο. «Εγώ δέχθηκα επώνυμες απειλές ότι, αν μιλήσω, θα έχω σοβαρό πρόβλημα, ακόμα και με τη ζωή μου. Ας το αφήσουμε εδώ», είπε.

Πηγή: skai.gr

