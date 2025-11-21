Εντός των επόμενων «πολύ λίγων μηνών» θα αρχίσουν οι εργασίες για την ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος της ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωστοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της DIMAND AE, Δημήτρης Ανδριόπουλος, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για τον ακριβή χρόνο έναρξής τους. «Έχουμε ήδη μια προέγκριση άδειας, άρα μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα ξεκινήσει το έργο σύντομα -και δεν θα δεσμευτώ πόσο σύντομα, γιατί είναι πολυπαραγοντικό πάντοτε αυτό» είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος σε όσους υποστηρίζουν ότι η εκκίνηση της ανάπλασης καθυστερεί, τόνισε ότι είναι δικαιολογημένη η ανυπομονησία και η προσμονή, αλλά εξίσου δικαιολογημένος είναι ο χρόνος προετοιμασίας που χρειάστηκε η εταιρεία, για να διαχειριστεί ένα συγκρότημα με περισσότερα από 140 χρόνια ιστορίας και την εγκατάλειψη μιας περιοχής επί δεκαετίες, από το 1983.

Κατά την εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση του master plan της ανάπλασης από το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ο κ.Ανδριόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι το μνημείο υπέκυπτε κάθε μέρα στον χρόνο και τη φθορά κι όλες οι κινήσεις έπρεπε να είναι πολύ καλά μελετημένες και αναλυμένες, και να έχουν γίνει οι σωστές επιλογές, ώστε να αξιοποιηθούν τόσο τα διατηρητέα του μνημείου, όσο και η καινούργια δόμηση, με ένα στρατηγικό πλάνο.

Αναφερόμενος ειδικά στην ξενοδοχειακή μονάδα που θα φιλοξενηθεί στο αναπλασμένο συγκρότημα είπε ότι θα είναι «πολύ εμβληματική και σημειολογική» για την πόλη και πρόσθεσε ότι τον Ιανουάριο θα γίνουν από κοινού ανακοινώσεις με τη διοίκηση της εταιρείας που θα την αναλάβει. Ο κ.Ανδριόπουλος συμπλήρωσε ότι «αυτό που θα συντελεστεί (στα δυτικά) τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι κάτι μοναδικό για τη Θεσσαλονίκη», η οποία -όπως είπε- έχει χάρισμα γεωγραφικό, οικονομικό και σε άλλα πεδία, «που μπορεί να την εκτοξεύσει». Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο ο κ.Ανδριόπουλος στην έμπνευση που αντλεί η εταιρεία και για το ΦΙΞ από περιπτώσεις όπως αυτή του King’s Cross στο Λονδίνο, της Μάλαγας, του Μπιλμπάο και μιας περιοχής στη Λισαβόνα, όπου δημιουργήθηκε κέντρο τεχνολογίας κι ένα οικοσύστημα 30.000 τμ, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του δήμου και 20 επιχειρήσεων.

Οικονομική αλυσιδωτή αντίδραση γύρω από το ΦΙΞ προσδοκά ο Λόρδος Φόστερ

Κατά την εκδήλωση για την ανάπλαση, μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Λόρδου Νόρμαν Φόστερ, ιδρυτή του φερώνυμου -και πολυβραβευμένου- αρχιτεκτονικού γραφείου, το οποίο έχει μεταξύ άλλων σχεδιάσει τον ουρανοξύστη-στρατηγείο της JP Morgan στην Παρκ Άβενιου της Νέας Υόρκης (εγκαινιάστηκε μόλις τον προηγούμενο μήνα), αλλά και τη νέα όψη του μεγάλου αιθρίου του Βρετανικού Μουσείου. Ο Λόρδος Φόστερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ανάπλαση του ΦΙΞ στη βάση «αυτού του master plan για το μέλλον» θα προκαλέσει αναμφίβολα μια οικονομική αλυσιδωτή αντίδραση γύρω από το νέο τοπόσημο και θα δημιουργήσει έναν νέο προορισμό, μια νέα συνοικία για την πόλη τη Θεσσαλονίκης, προσβάσιμη σε όλους.

«Αυτό το έργο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μεταμορφωθεί ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς (heritage site) και να δημιουργηθεί ένα καινούργιο τοπόσημο, ένα μέρος στο οποίο μπορείς να ζήσεις και να εργαστείς (...) όπου θα υπάρχουν όλα τα συστατικά που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά (...)» σημείωσε και πρόσθεσε ότι ο νέος αυτός προορισμός, που θα αποτελεί έναν διάλογο ανάμεσα στο παλιό και το νέο, θα δημιουργήσει «μια νέα κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, μια υπέροχη γειτονιά μεσογειακού στυλ, με πράσινους χώρους, φιλική για τους πεζούς και τους ποδηλάτες».

Κτήριο με 96 κατοικίες και ξενοδοχείο με 153 δωμάτια

Όπως ήδη ανακοινώθηκε την Τετάρτη, η ανάπλαση στην έκταση των περίπου 25 στρεμμάτων του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος περιλαμβάνει την ανέγερση δύο νέων, βιοκλιματικών κτηρίων -κατοικίες και ξενοδοχείο αντίστοιχα- καθώς και την αποκατάσταση και επανάχρηση των τριών διατηρητέων και τη δημιουργία πλατείας με έντονο το υδάτινο στοιχείο και χώρων πολλαπλών χρήσεων για ντόπιους και ξένους επισκέπτες, σε εφαρμογή του master plan του γραφείου Foster + Partners. Μάλιστα, η έκταση των πράσινων και ελεύθερων χώρων θα είναι αντίστοιχη με την επιφάνεια της Πλατείας Αριστοτέλους και ανοιχτή σε όλους τους επισκέπτες και επισκέπτριες.

Παρουσιάζοντας εκ μέρους του γραφείου το πρότζεκτ, ο αρχιτέκτων Χρήστος Αντωνόπουλος σημείωσε ότι το κτήριο με τις κατοικίες θα αναπτυχθεί σε εννέα ορόφους και σε 19.800 τμ. Στο κτήριο με θέα είτε στη θάλασσα είτε στα διατηρητέα κτήρια, θα υπάρχουν 96 κατοικίες, μεταξύ των οποίων πέντε ρετιρέ 150-285 τμ, ενώ προβλέπονται 147 θέσεις στάθμευσης και δύο διαφορετικά λόμπι για τους κατοίκους. Σε 11.250 τμ θα αναπτύσσεται το επταόροφο ξενοδοχείο των 153 δωματίων που θα δημιουργηθεί στο συγκρότημα, το οποίο θα περιλαμβάνει πάνω από 80 θέσεις στάθμευσης (θα υπάρχει επίσης, όπως γνωστοποιήθηκε χθες, ένα δεύτερο ξενοδοχείο, μια μονάδα- μπουτίκ 38 δωματίων, στο συγκρότημα 1).

«Τέτοια κτήρια δεν υπάρχουν πια»

Ο κ.Αντωνόπουλος πρόσθεσε ότι η ομάδα εργάζεται πάνω στο πρότζεκτ της ανάπλασης του ΦΙΞ εδώ και έναν χρόνο, με επανειλημμένες επισκέψεις επί τόπου, δεδομένου ότι «τέτοια (βιομηχανικά) κτήρια (όπως αυτά του ΦΙΞ) δεν υπάρχουν πια». Συμπλήρωσε ότι στόχος της ομάδας των αρχιτεκτόνων ήταν να δημιουργήσουν και πάλι μια ιδιαίτερη είσοδο για την πόλη, στο σημείο όπου η είσοδος της πόλης βρισκόταν ανέκαθεν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η ομάδα και στα βιομηχανικά μηχανήματα, κάποια από τα οποία θα διατηρηθούν μέσα στον χώρο του Συγκροτήματος 3, ήτοι του διατηρητέου κτηρίου Ζενέτου, του χτισμένου το 1959 εντυπωσιακού πρώην εμφιαλωτηρίου με τους μεγάλους υαλοπίνακες στην πρόσοψη (στα 1900 τετραγωνικά μέτρα του οποίου θα δημιουργηθεί πολυχώρος γαστρονομίας και εκδηλώσεων). Η πρόσβαση στον αναπλασμένο χώρο του ΦΙΞ θα γίνεται από τρεις διαφορετικές εισόδους για τους πεζούς και από μια για τα αυτοκίνητα.

Εκπροσωπώντας επίσης το αρχιτεκτονικό γραφείο Fosters + Partners, ο αρχιτέκτων Μάικλ Τζόουνς επισήμανε ότι η συνεργατικότητα και η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της δουλειάς του γραφείου και πρόσθεσε ότι ο στόχος για τη Θεσσαλονίκη είναι «να πάρουμε τα υφιστάμενα κτήρια και να φτιάξουμε κάτι με παγκόσμια προοπτική, με τους ανθρώπους στον πυρήνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

