Τορίνο: Ο 18χρονος Μάριος υπεβλήθη με επιτυχία σε μεταμόσχευση ήπατος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή η μεταμόσχευση ήπατος στον νεαρό Μάριο από το Αγρίνιο. Ο 18χρονος είχε διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η οποία οφειλόταν σε ένα σπάνιο γενετικό σύνδρομο που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ.

«Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά», έγραψε στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το απόγευμα της Κυριακής ο Μάριος μεταφέρθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη μεταμόσχευση ήπατος σε κέντρο υψηλού επιπέδου.

Το σύνδρομο Alagille

Το σύνδρομο Alagille (AGS) είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα, όπως το ήπαρ, την καρδιά, τα μάτια και τα οστά. Χαρακτηρίζεται από χρόνια χολόσταση λόγω του μειωμένου αριθμού χοληφόρων πόρων στο ήπαρ, που οδηγεί σε συσσώρευση χολής και πιθανή ηπατική βλάβη. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ίκτερο, κνησμό, ελλείψεις βιταμινών, καθυστερημένη ανάπτυξη και καρδιακές ανωμαλίες. Η αντιμετώπιση επικεντρώνεται στη διαχείριση των συμπτωμάτων και την υποστήριξη της ανάπτυξης, αλλά δεν υπάρχει μόνιμη θεραπεία.

