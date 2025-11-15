Σάλο έχει προκαλέσει η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε οικονομικά εύπορους πολίτες. Μεταξύ όσων μίλησαν δημόσια είναι και ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος περιγράφει τον κατηγορούμενο επιχειρηματία ως το άτομο που παγίδευε συστηματικά ιδιώτες και αποκαλύπτει ότι και ο Παντελής Παντελίδης είχε πέσει θύμα του, χάνοντας 250.000 ευρώ το ίδιο βράδυ του θανατηφόρου τροχαίου.

Ο κ. Μαρτίκας, μιλώντας στο Live News, ανέφερε πως «ο κύριος δεν είναι καινούργιος είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα», εξηγώντας ότι νοίκιαζε πολυτελείς κατοικίες για να αποφεύγει την έκθεση και χρησιμοποιούσε μπράβους για φύλαξη, ενώ στο εσωτερικό διεξάγονταν παράνομα παιχνίδια με υψηλά ποσά. Όπως είπε, ο επιχειρηματίας «καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε».

Ο ίδιος ο Μαρτίκας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα φωτιστεί πλήρως από τη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας: «Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου».

Συνεχίζοντας την καταγγελία του, υποστήριξε ότι «του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης», επιμένοντας ότι την επίμαχη νύχτα είχε στηθεί από πριν ένα παιχνίδι με στόχο τον τραγουδιστή: «Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ό,τι λεφτά είχε… Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, το ποσό που χάθηκε ήταν «γύρω στις 250.000 ευρώ».

Σε ακόμη μία αναφορά του στάθηκε στο γεγονός ότι ο επιχειρηματίας φέρεται να χλεύαζε το περιστατικό την επόμενη ημέρα: «Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης;”. Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται…»

Τέλος, αποκάλυψε ότι ενημέρωσε την Αστυνομία πως το κινητό του κατηγορούμενου μπορεί να κρύβει σημαντικά στοιχεία: «Είπα στη ΓΑΔΑ ξεσκονίστε το κινητό του θα βρείτε εγκλήματα».

Πηγή: skai.gr

