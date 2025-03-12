Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο καυσίμων και απάτες στα πρατήρια καυσίμων με σκόπιμα «πειραγμένες» αντλίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, πριν από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωσή τους, η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει 44 πρατήρια με «πειραγμένες» αντλίες, τις οποίες προμηθεύτηκαν από δύο μεγάλες εταιρείες.
Όπως προέκυψε, μάλιστα, τα εν λόγω πρατήρια είχαν εγκαταστήσει λογισμικό που τους επέτρεπε να «κλέβουν» τους πελάτες.
Στην πορεία της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο συνολικός αριθμός των πρατηρίων με τις πειραγμένες αντλίες είναι 220 σε όλη τη χώρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο εκ των πρατηρίων ανήκουν σε στενό συγγενικό πρόσωπο, μέλους της Greek Mafia. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 61 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί 500.000 ευρώ σε μετρητά.
