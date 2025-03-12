Λογαριασμός
Λαθρεμπόριο καυσίμων: Δίκτυο-μαμούθ με «λεία» μισό εκατομμύριο εντόπισαν οι Αρχές – 220 πρατήρια με πειραγμένες αντλίες

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν εγκαταστήσει λογισμικό, για να «κλέβουν» τους πελάτες - Δύο εκ των πρατηρίων ανήκουν σε συγγενή μέλους της Greek Mafia

βενζίνη

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο καυσίμων και απάτες στα πρατήρια καυσίμων με σκόπιμα «πειραγμένες» αντλίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, πριν από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωσή τους, η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει 44 πρατήρια με «πειραγμένες» αντλίες, τις οποίες προμηθεύτηκαν από δύο μεγάλες εταιρείες.

Όπως προέκυψε, μάλιστα, τα εν λόγω πρατήρια είχαν εγκαταστήσει λογισμικό που τους επέτρεπε να «κλέβουν» τους πελάτες.

Στην πορεία της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο συνολικός αριθμός των πρατηρίων με τις πειραγμένες αντλίες είναι 220 σε όλη τη χώρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,  δύο εκ των πρατηρίων ανήκουν σε στενό συγγενικό πρόσωπο, μέλους της Greek Mafia. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 61 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί 500.000 ευρώ σε μετρητά.

