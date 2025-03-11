Θα δολοφονούσαν τους δυο εναπομείνανατες εν ζωή επιχειρηματίες της «νύχτας» και θα αποκτούσαν τον απόλυτο έλεγχο της προστασίας σε Αττική και Μύκονο. Προηγουμένως άλλωστε είχαν εξοντώσει ακόμα τρεις ανταγωνιστές τους, τον Γιάννη Σκαφτούρο, τον Βασίλη Ρουμπέτη και τον Βαγγέλη Ζαμπούνη, οι οποίοι είχαν κάνει το λάθος να διεκδικήσουν μερίδιο από την πίτα των λαθραίων τσιγάρων, που είχαν υπό τον απόλυτο έλεγχό τους. Ο λόγος για έναν 50χρονο ομογενή από τη Γεωργία, γνωστό με το προσωνύμιο «Έντικ» και μέλη της ομάδας του, εις βάρος των οποίων η ΕΛ.ΑΣ. σχημάτισε συνολικά τρεις δικογραφίες.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», μία απ' αυτές αφορά στην παρασκευή και πώληση λαθραίων τσιγάρων. Η δεύτερη στην ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο (παρέμενε μέχρι πρότινος τυπικά ανεξιχνίαστη) και η τρίτη σε εκβιασμούς επιχειρηματιών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Μύκονο, κατά παραγγελία ξυλοδαρμούς και εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου. Ο Έντικ, όπως και ένας ακόμα συνεργός του, που διώκεται για τις ανθρωποκτονίες, βρίσκονται στο Ντουμπάι από όπου και διηύθυναν τη δράση της οργάνωσης τους τελευταίους μήνες. Με τις προσπάθειες των ελληνικών Αρχών για έκδοσή τους στην Ελλάδα να μην έχουν μέχρι σήμερα ευοδωθεί.

Βρίσκονταν σε ρήξη με τον Π. Βλαστό και τον επιχειρηματία Γ.Μ.

Από τη μελέτη των δικαστικών εγγράφων που συνέταξαν τρία τμήματα και υποδιευθύνσεις του «ελληνικού FBI» προκύπτει ότι η ομάδα των ομογενών βρισκόταν σε ρήξη με τον ποινικό - έγκλειστο των φυλακών Κορυδαλλού, Παναγιώτη Βλαστό, και τον επιχειρηματία ΓΜ, με παρελθόν σε εκβιάσεις καταστηματαρχών. Στόχος τους να αποκτήσουν εκείνοι τον απόλυτο έλεγχο της επονομαζόμενης «νύχτας». H συγκεκριμένη αναφορά παραπέμπει σε συλλήψεις – τον Ιούνιο του 2024– ομογενών και στελεχών της ρωσόφωνης μαφίας, που είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας.

Στα δικαστικά έγγραφα περιγράφεται ακόμα ότι στις 8 Σεπτεμβρίου 2024 μέλη της ομάδας των ομογενών επιτέθηκαν με γροθιές στον Παναγιώτη Βλαστό, σε κοινόχρηστο χώρο της φυλακής. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο επεισόδιο είχε σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. 42χρονος που είχε κατηγορηθεί ως αυτουργός της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, πριν αθωωθεί από το δικαστήριο. «Αυτές είναι από τον «Έντικ», φέρεται να φώναζε στον Παναγιώτη Βλαστό κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025 οι ίδιοι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν και να χτύπησαν ακόμα δύο κρατούμενους του Κορυδαλλού, που – σύμφωνα με μια εκδοχή - ανήκουν ο πρώτος στον κύκλο του Βλαστού και ο δεύτερος στον κύκλο του επιχειρηματία Γ.Μ., με ιστορικό σε εκβιασμούς καταστηματαρχών, εναντίον του οποίου έχει στο παρελθόν γίνει απόπειρα δολοφονίας.

«Ο πρωταρχικός στόχος της εγκληματικής οργάνωσης είναι η απόλυτη κυριαρχία στον χώρο της παρανομίας τόσο στην Αττική, όσο και σε τουριστικά κέντρα όπως η Μύκονος, όπου το οργανωμένο έγκλημα έχει υψηλά κέρδη», αναφέρεται επί λέξει στα επίσημα δικαστικά έγγραφα. Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι απειλούσαν επιχειρηματία – ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων και εστιατορίων στη Μύκονο και την Αττική ζητώντας του εκβιαστικά να καταβάλει σε αυτούς και όχι σε ανταγωνιστή τους (σ.σ. Παναγιώτη Βλαστό), το ποσό των 200.000 ευρώ κάθε μήνα για την «προστασία» των καταστημάτων του. «Θέλεις να είσαι μαζί μας ή με αυτή την που…να την καραφλή που έχει ημερομηνία λήξης;» φέρονται να έλεγαν στον επιχειρηματία, αναφερόμενοι στον Π. Βλαστό, με τον οποίο βρίσκονταν σε πόλεμο.

Η ίδια ομάδα φέρεται να εισέπραξε 1 εκατ. ευρώ προκειμένου να απειλήσει τον ίδιο επιχειρηματία – ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων και καταστημάτων εστίασης στη Μύκονο και την Αττική και να τον εξαναγκάσουν να πουλήσει το μερίδιο που κατείχε (σ.σ. 50%) σε γνωστό εστιατόριο του νησιού. Η συγκεκριμένη αποστολή τους ανετέθη από τον άλλοτε συνεταίρο του επιχειρηματία, ο οποίος ήθελε μ’ αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο του εστιατορίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του επιχειρηματία, η εντολή ήταν να τον δολοφονήσουν.

Τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου 2024 στόχος βομβιστικών επιθέσεων είχαν γίνει δύο ενεχυροδανειστήρια γνωστής αλυσίδας, ο ιδιοκτήτης της οποίας είχε βρεθεί στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας. Οι εκρήξεις αποδίδονται από την ΕΛ.ΑΣ. στην ομάδα του Έντικ. Είχε δράσει κατά παραγγελία τρίτων προσώπων – δύο αλλοδαπών αραβικής καταγωγής – που ζητούσαν από τον ενεχυροδανειστή να τους καταβάλει χρήματα τα οποία αξίωναν ως οφειλή. Εκείνος είχε αρνηθεί.

Πηγή: skai.gr

