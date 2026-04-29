Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αλόννησο, όταν 40χρονος ναυτικός τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια εργασιών σε Ε/Ο πλοίο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ναύτης φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ εκτελούσε εργασίες πάνω στο πλοίο, το οποίο είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη.

Από την πτώση υπέστη σοβαρές κακώσεις.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ που είχε απογειωθεί από την Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.