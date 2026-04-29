Μακρίσια: Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι

Τραγωδία σημειώθηκε στα Μακρίσια, καθώς ο 13χρονος μαθητής που τραυματίστηκε νωρίτερα σε τροχαίο με πατίνι, κατέληξε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο 13χρονος τραυματίστηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού -όπου και κινούνταν με το πατίνι- στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο -πάνω στο δρόμο αυτοκίνητο.
Το παιδί συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρότατα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου «δόθηκε μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
