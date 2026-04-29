Ζωγράφου: Τηλεφώνημα για πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες – Στο σημείο η ΕΛ.ΑΣ.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου προκειμένου να διερευνήσουν αναφορά για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε δύο κλήσεις για περιστατικό στο σημείο. Στην πρώτη κλήση γινόταν αναφορά σε επεισόδιο μεταξύ ατόμων αλλά στη δεύτερη αναφέρθηκε πως ακούστηκαν θόρυβοι που παρέπεμπαν σε πυροβολισμούς.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ένα άτομο έγινε αντιληπτό να κυνηγά άλλο άτομο στην περιοχή και ομάδα 3 – 5 ατόμων φώναξαν «Ρίξ’ του, ρίξ’ του», ενώ αμέσως μετά ακούστηκε θόρυβος που παραπέμπει σε πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προς το παρόν, από τις επιτόπιες έρευνες, δεν έχει προκύψει κάτι ύποπτο.

