Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια για την υπόθεση σύλληψης του κατασκόπου στη Σούδα, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι ο 26χρονος Αζέρος ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα όχι όταν εμφανίστηκε στην Κρήτη, αλλά από τις 5 Ιανουαρίου, όταν και είχε ταξιδέψει αεροπορικώς στη χώρα μας, φτάνοντας στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τη Βαρσοβία με αζέρικο διαβατήριο.

Στις 7 Ιανουαρίου πηγαίνει σε κατάστημα ηλεκτρονικών επί της οδού Πατησίων και αγοράζει μία φωτογραφική μηχανή, ένα τρίποδο και δύο συσκευές αποθήκευσης αρχείων.

Στο μεσοδιάστημα δρα κάτω από τα «ραντάρ» των αρχών και στις 18 Ιουνίου μισθώνει δωμάτιο στις «Καλύβες», στον κόλπο της Σούδας, αναζητώντας οπτική επαφή τόσο με το νότιο τμήμα του Ναυστάθμου που δένουν τα ελληνικά πολεμικά πλοία, όσο και το βόρειο τμήμα όπου βρίσκονται πολεμικά πλοία συμμαχικών χωρών.

Συνολικά, φέρεται να τράβηξε, να έστειλε και να «έσβησε» περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες.

Στην τσέπη του βρέθηκε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης 64 MB, με εικόνα από τη φρεγάτα Κουντουριώτης, στις 21 Ιουνίου. Σε πρώτη φάση διαπιστώθηκε η κατοχή 23 βίντεο και 9 φωτογραφιών.

Οι Αρχές εξετάζουν τη σύνδεσή του με τον 44χρονο Αζέρο που συνελήφθη στην Κύπρο με φωτογραφική μηχανή, λογισμικό κρυπτογράφησης και έγγραφα. Ο συγκεκριμένος ομοεθνής του φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της Μοσάντ κατείχε και ίδια ακριβώς κάμερα με τον 26χρονο και ίδια μάρκα τριπόδου και ίδια μάρκα υπολογιστή με κρυπτογραφημένο υλικό και λογισμικό.

Ωστόσο, παραμένουν τα ερωτήματα: όλο αυτό το διάστημα στην Αθήνα τι έκανε ο 26χρονος; Πού έμενε, με ποιους είχε επαφές, συναντήθηκε με κάποιους, πού βρήκε χρήματα για τη διαμονή του;

