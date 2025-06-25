Σήμερα, Τετάρτη 25 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Λιβύης, του Αγίου Έρωτος και της Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Λίβιος, Λίβας, Λιβύη, Έρως, Έρωτας, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα και Φεβρωνίτσα.

Ανατολή ήλιου: 06:04 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 29.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.