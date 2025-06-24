Σε κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται η σύλληψη του 26χρονου Αζέρου στη Σούδα της Κρήτης, με νέες πληροφορίες να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ και ο Γιάννης Σουλιώτης.

Ειδικότερα, τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει δείχνουν ότι ήρθε στην Ελλάδα την 6η Ιανουαρίου με πτήση από το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Αυτή είναι η πρώτη παρουσία του στη χώρα.

Μία μέρα αργότερα, στις 7 Ιανουαρίου, κινήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα σε ένα κατάστημα στην οδό Πατησίων, από όπου αγόρασε μία υπερσύγχρονη κάμερα, ένα φωτογραφικό τρίποδο και δύο ψηφιακές συσκευές αποθήκευσης, δηλαδή τον εξοπλισμό που θα χρειαζόταν προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή, που είχε αναλάβει. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται από την απόδειξη αγοράς που βρέθηκε στην κατοχή του κατά τη σύλληψη του.

Το διάστημα που ακολουθεί, καλύπτεται από «πέπλο» μυστηρίου καθώς τόσο η ΕΥΠ όσο και οι ελληνικές αρχές αγνοούν τις ενέργειες του για εκείνη τη χρονική περίοδο, παρότι ζούσε και δρούσε στην Ελλάδα.

Στις 18 Ιουνίου μισθώνει ένα δωμάτιο στην περιοχή Καλύβες στον κόλπο της Σούδας, από όπου έχει αμφιθεατρική θέα τόσο στο νότιο τμήμα του ναυστάθμου, που σταθμεύουν τα ελληνικά πολεμικά πλοία όσο και στο βόρειο όπου σταθμεύουν τα συμμαχικά.

Σύμφωνα με μία πρώτη επισκόπηση της ΕΥΠ και της ΕΛΑΣ, ο εν λόγω άνδρας έχει τραβήξει περί τις 5000 φωτογραφίες, τις περισσότερες από τις οποίες έχει καταφέρει να σβήσει.

Αυτό που δεν κατάφερε να σβήσει είναι το περιεχόμενο μίας φορητής συσκευής αποθήκευσης, που είχε στην τσέπη του παντελονιού του κατά τη σύλληψή του. Εκεί βρέθηκαν 23 βίντεο και 9 φωτογραφίες από τη φρεγάτα «Κουντουριώτης», που το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου μπήκε στο ναύσταθμο για ανεφοδιασμό.

Οι ομοιότητες με την Κύπρο

Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο 26χρονος Αζέρος κατάσκοπος δεν έχει σχέση με την αντίστοιχη υπόθεση στην Κύπρο. Ωστόσο, αποτελεί τρομερή σύμπτωση το ότι ένα 24ωρο πριν συνελήφθη ομοεθνής του 44χρονος, ο οποίος τραβούσε φωτογραφίες βρετανικής φρεγάτας στη Λεμεσό.

Επιπλέον, τους συνδέουν και τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς διαθέτουν παρόμοιους τύπους φωτογραφικής μηχανής και φωτογραφικού τρίποδου, ενώ χρησιμοποιούσαν το ίδιο λογισμικό κρυπτογράφησης.

