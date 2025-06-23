Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και πήρε ο 26χρονος Αζέρος που συνελήφθη στις Καλύβες Αποκορώνου μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ και της ΕΥΠ.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας και παρέμεινε για δύο περίπου ώρες, χωρίς ωστόσο να διαβεί το κατώφλι της Εισαγγελίας, αφού επέμενε να είναι παρών ο δικηγόρος του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος άνδρας, γεννημένος στο Αζερμπαϊτζάν με πολωνικό διαβατήριο, φέρεται να είχε μισθώσει ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίσεις πιθανών στόχων τόσο της βάσης στη Σούδα όσο και πλοίων πολεμικών ενδεχομένως, τα οποία έμπαιναν και έβγαιναν στον Ναύσταθμο.

Στο διάστημα της παραμονής του στο ξενοδοχείο βγήκε μόνο δύο φορές για να αγοράσει πράγματα πρώτης ανάγκης από κοντινό μίνι μάρκετ.

Η σύλληψη του έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ΕΥΠ.

Η Αστυνομία κατάσχεσε μια φωτογραφική μηχανή, ένα laptop, κινητό και ένα USB stick, όπου βρέθηκαν πολλές φωτογραφίες των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Μάλιστα, ο 26χρονος είχε στην κατοχή του 5.000 φωτογραφίες από τη ναυτική βάση, κυρίως από πολεμικά πλοία που έμπαιναν και έβγαιναν από τον κόλπο της Σούδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 26χρονος είχε στο λάπτοπ εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, αγορασμένο από το εμπόριο, ενώ οι φωτογραφίες έχουν αποσταλεί σε άγνωστο παραλήπτη.

Την ώρα που έγινε έφοδος της αστυνομίας, ο 26χρονος Αζέρος δεν πρόβαλε την παραμικρή αντίσταση, αλλά αμέσως ζήτησε δικηγόρο.Στο αστυνομικό τμήμα όπου οδηγήθηκε, ανέφερε στα ρωσικά και τουρκικά που μιλάει ότι ήρθε στην Ελλάδα για τουρισμό και αρνήθηκε να πει οτιδήποτε άλλο, ζητώντας μόνο να μιλήσει με δικηγόρο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατασκοπία, με βάση την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα Χανίων.

«Πολύ σοβαρή» η υπόθεση

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή, όπως λένε πηγές τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και της ΕΥΠ και εντάσσεται στο πλαίσιο των διευρυμένων μέτρων ασφαλείας μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα μετά το χτύπημα των Αμερικανών τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Αποτελεί κοινό μυστικό άλλωστε ότι η Σούδα είναι μία από τις πιο ισχυρές αεροναυτικές βάσεις του αμερικανικού στρατού στη Μεσόγειο και είναι πολύ πιθανόν να αποτελέσει και στόχο εξτρεμιστικών ενεργειών, εάν και εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο.

