Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής

Χωρίς μετρό είναι από την έναρξη λειτουργίας του, σήμερα, Τετάρτη, η Θεσσαλονίκη.

«Τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1 λόγω τεχνικού ζητήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤΗΕΜΑ, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συμβαίνει και πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Οι επιβάτες που προσέρχονται στους σταθμούς για να μετακινηθούν ενημερώνονται τόσο με ηχητικά μηνύματα, όσο και από το προσωπικό της εταιρείας πως λόγω τεχνικού προβλήματος τα δρομολόγια δεν γίνονται, αναφέρει και το voria.gr.

Πηγή: skai.gr

